Патовая ситуация Лукашенко: будут ли белорусские войска воевать с Украиной

Согласно заявлению регионального управления сил терробороны "Север", белорусские войска уже три дня находятся на территории Черниговской области.

О том, насколько масштабной может стать военная поддержка Беларуси и для кого она будет иметь больше негативных последствий – для Украины или для режима Лукашенко, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ.

Формально армия Беларуси – 45 тысяч военнослужащих. Но какая часть из них готова к боевым действиям – большой вопрос.

Не в последнюю очередь – из-за непопулярности этой войны в Беларуси. Несмотря на все усилия государственной пропаганды, особенно за последние годы, отношение белорусов к украинцам всегда было намного лучше, чем у россиян.

Публичный приказ Лукашенко пересекать границу может вызвать явное или скрытое сопротивление части военнослужащих.

Почему белорусская армия готовится к атаке на Украину?

Нельзя исключить, что белорусские военные должны были присоединиться к боевым действиям только на этапе, когда ключевые задачи уже будут выполнены россиянами.

Однако Украине удалось сломать этот план – и теперь агрессору приходится импровизировать.

Однако есть и другое объяснение. Задача Путина – замарать в крови максимально большее количество стран.

На страны-члены ОДКБ (путинский аналог НАТО) оказывается давление с требованием если не помочь войсками, то хотя бы публично оправдать действия РФ. Кроме Лукашенко, такое одобрение удалось получить только от Кыргызстана, в то время как позиции Казахстана и Армении оказались скорее критичными к РФ.

Однако Лукашенко – это отдельная история. Россия не для того спасала его власть в 2020 году, чтобы разрешить ему отплатить только заявлением. Поэтому увязывание кровью должно пройти по полной.

И именно этот аргумент – ключевой, который позволяет подвергнуть сомнению, что те военные, которые были идентифицированы как белорусы, на самом деле ими являются.

27 февраля в Беларуси возобновилась протестная активность. Причем причиной был не референдум о внесении в конституцию, который проходил в тот день.

Тысячи белорусов по предложению лидера оппозиции Светланы Тихановской пришли на избирательные участки именно в 14 часов – создав огромные очереди. А уже вечером они собрались под зданием Минобороны Беларуси, протестуя против возможного окончательного присоединения страны к агрессии против Украины.

И хотя пока нет оснований ожидать повторения массовых протестов, как это было в 2020 году, ситуация может измениться кардинально.

Белорусские паблики пестрят информацией о полномасштабной "рельсовой войне", которая в последние дни началась в Беларуси. Выведение из строя светофоров и стрелочных переводов позволит заблокировать перевозки военной техники, что однозначно на руку Украине.

Именно поэтому прямое присоединение к агрессии Путина становится очень рискованным шагом для Лукашенко.

Подробнее - в материале Юрия Панченко Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ.