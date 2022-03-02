МЗС вважає можливим довести нелегітимність членства Росії у Радбезі ООН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.

"Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.

Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.

"Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

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