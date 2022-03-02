МИД считает возможным доказать нелегитимность членства России в Совбезе ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после проведения соответствующего юридического анализа в секретариате ООН можно доказать нелегитимность членства РФ в Совбезе организации.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Россия оказалась в кресле члена Совбеза ООН при крайне сомнительных обстоятельствах.

"Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза, делали вид, что ничего не произошло, хотя мы и раньше задавали соответствующие вопросы секретариату ООН, как они это позволили. Наши запросы игнорировались", - сказал министр.

Однако Кулеба считает, что сейчас есть шанс доказать незаконность членства РФ в органе.

"Мы поднимаем вопрос о тщательном, беспристрастном правовом анализе того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы уверены, что если этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что, не побоимся этого слова, Россия в Совбезе ООН нелегитимна. Сейчас все зависит от принципиальности юристов секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

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