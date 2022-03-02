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МЗС запустило інформаційну платформу для іноземців про війну в Україні

Середа, 2 березня 2022, 16:44

Міністерство закордонних справ України запустило інформаційну платформу для іноземної аудиторії про війну в Україні - war.ukraine.ua.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Головна мета платформи – надати перевірену інформацію про ситуацію в Україні, конкретні способи підтримки України, а також показати людський вимір опору.

"Цей сайт де-факто є живою документацією війни, що розгортається на очах усього світу. Коли ми зрештою виграємо цю війну, це стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства, а головне – героїзму та єдності українського народу", – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зараз на сайті можна знайти таку інформацію:

- чому Росія вторглась в Україну?

- що зараз відбувається в Україні? Сайт містить останні оновлення з офіційних джерел.

- як допомогти українцям? Корисні посилання та інструкції, як зробити пожертвування на користь Збройних Сил України, вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України, надати гуманітарну допомогу чи організувати протест проти війни в центрі Європи.

- реальні обличчя українського опору. Те, що зараз відбувається в Україні – це народна війна. Цей розділ присвячений українцям, які чинять безпрецедентний опір російським окупантам. Кожен українець чи українка, що відстоює свободу, спільні цінності та безпеку всього континенту, заслуговує на те, щоб про нього чи неї дізнався світ.

Сайт створений на платформі ukraine.ua, яка раніше представляла світу Україну - країну свободи та гідності, сучасну європейську країну з тисячолітньою історією та культурою. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціль платформи змінилася. Тепер вона забезпечує іноземцям вільний доступ до правдивої інформації про війну в Україні.

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