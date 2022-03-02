МИД запустил информационную платформу для иностранцев о войне в Украине

Министерство иностранных дел Украины запустило информационную платформу для иностранной аудитории о войне в Украине – war.ukraine.ua.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Главная цель платформы – предоставить проверенную информацию о ситуации в Украине, конкретных способах поддержки Украины, а также показать человеческое измерение сопротивления.

"Этот сайт де-факто является живой документацией войны, которая разворачивается на глазах всего мира. Когда мы наконец выиграем эту войну, это станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства, а главное – героизма и единства украинского народа", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Сейчас на сайте можно найти следующую информацию:

- почему Россия вторглась в Украину?

- что сейчас происходит в Украине? Сайт содержит последние обновления из официальных источников.

- как помочь украинцам? Полезные ссылки и инструкции, как пожертвовать в пользу Вооруженных Сил Украины, вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины, оказать гуманитарную помощь или организовать протест против войны в центре Европы.

- реальные лица украинского сопротивления. То, что сейчас происходит в Украине – это народная война. Этот раздел посвящен украинцам, оказывающим беспрецедентное сопротивление российским оккупантам. Каждый украинец или украинка, отстаивающие свободу, общие ценности и безопасность всего континента, заслуживает того, чтобы о нем или о ней узнал мир.

Сайт создан на платформе ukraine.ua, которая раньше представляла миру Украину – страну свободы и достоинства, современную европейскую страну с тысячелетней историей и культурой. С началом полномасштабного вторжения России в Украину цель платформы изменилась. Теперь она обеспечивает иностранцам свободный доступ к правдивой информации о войне в Украине.