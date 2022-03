Україна отримала другу партію "Javelin" з Естонії

Україна отримала від Естонії другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомило Міноборони Естонії, пише "Європейська правда".

"До України прибула друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin. Від прийняття рішення до доставки протягом кількох днів", - йдеться у повідомленні.

Second batch of #Javelin anti-tank missile systems donated by #Estonia has reached #Ukraine. From decision to delivery within a few days. #StandwithUkraine @oleksiireznikov @DefenceU @GeneralStaffUA pic.twitter.com/zcvgV67ZTI