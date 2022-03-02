Україна отримала другу партію "Javelin" з Естонії

Україна отримала від Естонії другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомило Міноборони Естонії, пише "Європейська правда".

"До України прибула друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin. Від прийняття рішення до доставки протягом кількох днів", - йдеться у повідомленні.

Раніше, завдяки рішенню Німеччини підтримати поставки зброї Києву Естонія відправить довгоочікувані гаубиці Україні.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

Крім того, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами.

Це свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії, у той час як Таллінн тривалий час переконував Берлін змінити думку.

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