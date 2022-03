Украина получила вторую партию "Javelin" из Эстонии

Украина получила от Эстонии вторую партию противотанковых ракетных комплексов "Javelin".

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

"В Украину прибыла вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin. От принятия решения к доставке в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Second batch of #Javelin anti-tank missile systems donated by #Estonia has reached #Ukraine. From decision to delivery within a few days. #StandwithUkraine @oleksiireznikov @DefenceU @GeneralStaffUA pic.twitter.com/zcvgV67ZTI