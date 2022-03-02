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Украина получила вторую партию "Javelin" из Эстонии

Среда, 2 марта 2022, 18:39

Украина получила от Эстонии вторую партию противотанковых ракетных комплексов "Javelin".

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

"В Украину прибыла вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin. От принятия решения к доставке в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Ранее, благодаря решению Германии поддержать поставки оружия Киеву, Эстония отправит долгожданные гаубицы Украине.

Напомним, федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

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