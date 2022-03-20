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РФ дозволила Білорусі не платити зобов'язання за держкредитами 5-6 років

Неділя, 20 березня 2022, 22:23

Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії", - сказав Селіверстов.

Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.

Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.

Білорусь підтримує російське вторгнення в Україну, також є ймовірність участі білоруських військових безпосередньо у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами" білоруськими рублями.

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Війна з РФ Білорусь

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