РФ разрешила Беларуси не платить обязательства по госкредитам 5-6 лет

Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по госкредитам перед Россией на пять-шесть лет.

Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы обсудили и предложили перевести часть платежей на более комфортные, взаимоприемлемые для наших стран сроки — от 5 до 6 лет вперед. Фактически у нас есть перенос срока, который позволит нам сейчас не отвлекать ресурсы, чтобы мы могли обслуживать свои обязательства и погасить их перед нашими партнерами из России", — сказал Селиверстов.

Министр также заявил, что западные страны пытаются довести российскую экономику до дефолта. По его словам, то же самое делается и в отношении Беларуси.

Он добавил, что о переходе Беларуси на российский рубль речи не идет.

Беларусь поддерживает российское вторжение в Украину, также есть вероятность участия белорусских военных непосредственно в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Беларуси определились с контрсанкциями против западных стран. В частности, планируется разрешить правительству погашать свои долги перед "недружественными странами" белорусскими рублями.