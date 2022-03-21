США можуть розширити санкції проти РФ

Заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх заявив, що у Сполучених Штатів є можливість більше розширити санкції проти Росії

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх проти більшої кількості цілей. Застосувати їх до більшої кількості секторів", – сказав він.

"Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися" - уточнив Сінгх.

На запитання, що може потрапити під санкції, Сінгх відповів: "Ну, головні висоти російської економіки. В основному це стосується нафти та газу, але є й інші галузі. Я не хочу їх уточнювати, але думаю (президент Росії Владімір) Путін знає, про що йдеться".

Сінгх описав вплив санкцій з боку США та союзників на російську економіку, заявивши, що вони спонукали Путіна вжити "відчайдушних заходів".

"Він самоізолює свою економіку. Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років. Вона дивиться в економічну прірву, і це є результатом вибору Путіна, і я бачу з його реакції, куди вона прямує", – сказав Сінгх.

"Це війна Путіна. Це санкції Путіна, і це труднощі Путіна, які він покладає на російський народ" - додав він.

Нагадаємо, у неділю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступного тижня проти Росії, яка напала на Україну, введуть нові санкції.