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США могут расширить санкции против РФ

Понедельник, 21 марта 2022, 06:51

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх заявил, что у Соединенных Штатов есть возможность больше расширить санкции против России

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их против большего количества целей. Применить их в большее количество секторов", – сказал он.

"Больше банков, больше секторов, которые мы не коснулись" - уточнил Сингх.

На вопрос, который может попасть под санкции, Сингх ответил: "Ну главные высоты российской экономики. В основном, это касается нефти и газа, но есть и другие отрасли. Я не хочу их уточнять, но думаю (президент России Владимир) Путин знает, о чем идет речь".

Сингх описал влияние санкций со стороны США и союзников на российскую экономику, заявив, что они побуждали Путина принять "отчаянные меры".

"Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро двигается к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую бездну, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется", – сказал Сингх.

"Это война Путина. Это санкции Путина, и это трудности Путина, которые он возлагает на русский народ", - добавил он.

Напомним, в воскресенье министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на следующей неделе против напавшей на Украину России введут новые санкции.

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Война с РФ санкции США

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