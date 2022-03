Міністр оборони Британії потролив фейки Кремля фотографією Петрова і Боширова

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що справи у Росії, мабуть, йдуть геть погано, раз вони вдаються до пранків і відеофейків.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Не дії впевненого в собі уряду, але знову ж таки після розповіді про пам'ятки Солсберійського собору, все можливо", - написав Воллес.

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt