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Міністр оборони Британії потролив фейки Кремля фотографією Петрова і Боширова

Понеділок, 21 березня 2022, 23:11

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що справи у Росії, мабуть, йдуть геть погано, раз вони вдаються до пранків і відеофейків.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Не дії впевненого в собі уряду, але знову ж таки після розповіді про пам'ятки Солсберійського собору, все можливо", - написав Воллес.

Міністр також проілюстрував свій твіт фотографією двох російських агентів "Петрова та Боширова", які, як було встановлено, отруїли Сергія та Юлія Скрипалів у Солсбері. Потім вони виступили на кремлівському телеканалі та розповіли, що їздили в Солсбері як туристи "дивитися на знаменитий шпиль собору".

17 березня Воллес заявив, що з ним зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України. Він запідозрив, що щось не так, та завершив розмову, коли співрозмовник поставив кілька дивних запитань, зокрема, про заплановані пересування британських військових. Міністр оборони вже публічно заявив, що, на його думку, за фейковим дзвінком стоїть Росія. 

Після інциденту стало відомо, що пранкер раніше цього тижня зумів зателефонувати міністерці внутрішніх справ Пріті Пател.

Денис Шмигаль після появи інформації про інцидент, порадив колегам використовувати кодове слово "паляниця".

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