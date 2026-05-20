Зеленський про пом’якшення Британією антиросійських санкцій: "Ми сигнали передали"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом’якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

Про це глава держави сказав у середу у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, українська сторона у середу була в комунікації з Британією що питання санкцій.

"Це питання дуже чутливе, і багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали, ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції – як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів – це те, що найбільш ефективно впливає на Росію, на те, щоб бажання закінчити цю війну в Росії все ж таки виникло", – заявив президент.

Уряд Великої Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.