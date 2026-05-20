Туск про інциденти з дронами у Балтії: "Я багато місяців попереджав"

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що інциденти з дронами у країнах Балтії є ескалацією, про яку він попереджав багато місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з прем’єром Угорщини у середу, його цитує Polsat News.

Серед іншого, на пресконференції було порушено тему інциденту, що стався в середу в Литві. Вранці там оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів: мешканців попросили сховатися, рух у столичному аеропорту було призупинено.

"Ще багато місяців тому я попереджав, що може статися ескалація ситуації не тільки щодо російсько-української війни, але й щодо всього східного флангу", – сказав Туск, коментуючи цю подію.

Повідомлення з Литви вписуються в контекст серії інцидентів за участю дронів, які порушують повітряний простір країн Балтії. У вівторок румунський винищувач F-16 збив над Естонією, ймовірно, український дрон.

"Ця війна призводить до того, що, звісно, з’являться сотні різних інтерпретацій, чи то український дрон, чи російський. Одне є певним: ця війна робить загрозу, що стосується інших кордонів, справді реальною", – сказав Туск.

Він зазначив, що "не здивований тим, що протягом кількох днів з’явилися сигнали, які вказують на те, що хаос може торкнутися також наших сусідів – особливо країн Балтії, не з їхньої вини".

"Ми хотіли б уникнути поганих подій, але я не належу до тих, хто закриватиме очі на реальність і вдаватиме, що нічого не відбувається", – зазначив Туск.

Він підкреслив, що хоча наразі немає прямої загрози для Польщі, ризик різного роду провокацій стає реальністю.

Зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.

Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.

Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.