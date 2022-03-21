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Министр обороны Британии потролил фейки Кремля фотографией Петрова и Боширова

Понедельник, 21 марта 2022, 23:11

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что дела у России, должно быть, идут плохо, раз они прибегают к пранкам и видеофейкам.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Не действия уверенного в себе правительства, но опять же после рассказа о достопримечательностях Солсберийского собора, все возможно", - написал Уоллес.

Министр также проиллюстрировал свой твит фотографией двух российских агентов "Петрова и Боширова", которые, как было установлено, отравили Сергея и Юлия Скрипаль в Солсбери. Затем они выступили на кремлевском телеканале и рассказали, что ездили в Солсбери как туристы "смотреть на знаменитый шпиль собора".

17 марта Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины. Он заподозрил, что что-то не так, и завершил разговор, когда собеседник задал несколько странных вопросов, в частности, о запланированных передвижениях британских военных. Министр обороны уже публично заявил, что, по его мнению, за фейковым звонком стоит Россия.

После инцидента стало известно, что пранкер ранее на этой неделе сумел позвонить по телефону министру внутренних дел Прити Пател.

Денис Шмигаль после появления информации об инциденте, посоветовал коллегам использовать кодовое слово "паляница".

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