Министр обороны Британии потролил фейки Кремля фотографией Петрова и Боширова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что дела у России, должно быть, идут плохо, раз они прибегают к пранкам и видеофейкам.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Не действия уверенного в себе правительства, но опять же после рассказа о достопримечательностях Солсберийского собора, все возможно", - написал Уоллес.

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt