У Британії розповіли про інциденти з літаком, перехопленим винищувачами РФ над Чорним морем
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що минулого місяця російські винищувачі кілька разів перехоплювали літак-розвідник Королівських військово-повітряних сил над Чорним морем.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC з посиланням на посадовців Міноборони.
Як стало відомо, російські винищувачі неодноразово перехоплювали британський розвідувальний літак над Чорним морем, здійснюючи серію "небезпечних" наближень.
В одному випадку російський Су-35 пролетів так близько до літака RAF Rivet Joint, що це запустило в дію його аварійні системи.
Під час іншого перехоплення Су-27 здійснив шість прольотів перед британським літаком, пролітаючи на відстані до 20 футів (близько 6 метрів) від його носа.
За словами офіційних осіб, обидва інциденти сталися в середині квітня на швидкості близько 500 миль/год.
Міністерство оборони Британії заявило, що літак Rivet Joint виконував планові рейси для гарантування безпеки східного флангу НАТО.
A @RoyalAirForce Rivet Joint aircraft operating in international airspace over the Black Sea was dangerously intercepted by Russian military jets – flying as close as six metres and triggering onboard emergency systems.– Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2026
"Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприйнятної поведінки російських пілотів щодо неозброєного літака, що працює в міжнародному повітряному просторі. Ці дії створюють серйозний ризик аварій та потенційної ескалації", – заявив британський міністр оборони Джон Гілі.
У відомстві додали, що ці інциденти не завадять Британії виконувати свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.
Минулого тижня повідомляли, що польські літаки перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.
Подібний інцидент стався наприкінці квітня – тоді Повітряні сили Польщі перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.
Як повідомлялося, 10 квітня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. В Оперативному командуванні збройних сил Польщі уточнили, що літак не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.