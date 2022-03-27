Орбан: Україна просить повністю зупинити економіку Угорщини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проханням ввести ембарго проти російських енергоносіїв Україна просить зупинити угорську економіку.

Про це глава угорського уряду сказав у неділю вранці в радіоефірі, Орбана цитує Telex, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбана, Австрія та Німеччина також вважають, що якщо російські газ та нафта перестануть надходити, економіка зупиниться.

"Питання для Угорщини не в тому, чи готова вона платити трохи більше грошей за енергію та допомагати Україні, бо тоді ми були б до цього готові. Ідеться про те, чи надійде газ взагалі", - сказав Орбан.

За його словами, українці просять Угорщину про те, щоб не використовувати 61% від усієї угорської нафти, а це означатиме, що в країні виникне дефіцит палива.

Крім того, за словами Орбана, якщо Угорщина запровадить ембарго на російський газ, це означатиме, що зникне 85% всього угорського споживання газу.

"Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: заводи буде закрито, буде масове безробіття. Те, що просять українці, - це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав він.

"Я зроблю все, що в наших силах, щоб допомогти українцям, бо на них напали, вони потрапили в халепу. У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Не забудемо, але це другорядно. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна вимагати занапастити себе заради них", - додав Орбан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Зокрема, Зеленський звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

Детальніше - у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС