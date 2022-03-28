Шольц підтримав переговори про вступ до ЄС з країнами Західних Балкан

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Європейського Союзу необхідно розпочати якомога швидше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На думку канцлера, будь-яка затримка зробить Західні Балкани вразливими для зовнішнього впливу.

"І для Німеччини, і для Швеції зрозуміло, що ЄС має просувати інституційні реформи, щоб зробити себе здатним до розширення", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив застереження, що швидке приєднання України до Євросоюзу створює ризики для стабільності Західних Балкан.

На його думку, надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку і вже довгий час перебувають в цьому процесі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Нідерланди, за словами Зеленського, проблемна держава. Уряд Марка Рютте гальмує через те, що не знає, як до підтримки України поставляться виборці. Але Київ вважає, що зможе змінити позицію нідерландського уряду.

Детальніше - у статті "Європейської правди" Від Литви до Угорщини: хто в Європі підтримує, а хто блокує швидкий вступ України до ЄС