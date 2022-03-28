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Шольц поддержал переговоры о вступлении в ЕС со странами Западных Балкан

Понедельник, 28 марта 2022, 17:48

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский Союз необходимо начать как можно скорее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По мнению канцлера, любая задержка сделает Западные Балканы уязвимыми для внешнего воздействия.

"И для Германии, и для Швеции ясно, что ЕС должен продвигать институционные реформы, чтобы сделать себя способным к расширению", – сказал Шольц на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу создает риски для стабильности Западных Балкан.

По его мнению, предоставление Украине привилегированной роли для вступления в ЕС приведет к серьезному разочарованию других стран, которые хотят присоединиться к блоку и уже долгое время находятся в этом процессе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебались в этом вопросе.

Нидерланды, по словам Зеленского, являются проблемным государством. Правительство Марка Рютте тормозит потому, что не знает, как к поддержке Украины отнесутся избиратели. Но Киев считает, что сможет сменить позицию нидерландского правительства.

Подробнее - в статье "Европейской правды" От Литвы до Венгрии: кто в Европе поддерживает, а кто блокирует скорейшее вступление Украины в ЕС

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Вступление в ЕС Германия

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