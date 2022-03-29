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Болгарія про поставку зброї Україні: ми не можемо дати те, чого самі не маємо

Вівторок, 29 березня 2022, 18:53

Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через погані військові можливості країна не буде посилати зброю Україні і зосередиться на зміцненні власної армії, яка недостатньо фінансується.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

"Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає", – сказав Заков, пояснивши, чому країна вирішила не надсилати озброєння Україні для допомоги в боротьбі з російським вторгненням.

Натомість Заков назвав кілька ключових сфер, у яких необхідно оновлювати військові ресурси Болгарії. Сюди входять розвиток можливостей артилерійського забезпечення, придбання 3D-радарів, будівництво системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, берегові  ракетні системи та інше.

Коментар Закова прозвучав після заяви в понеділок, підписаної шістьма колишніми міністрами оборони, з закликом надіслати зброю на допомогу українській армії.

"Болгарія має якнайшвидше стати частиною загальноєвропейської та євроатлантичної відповіді на агресію проти України", – йдеться у заяві.

Але, за словами Закова, болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити будь-які такі кроки.

"Нам потрібна боєздатна армія, яка зможе нас захистити. Нам потрібно відновити ключові військові спроможності, але це означає серйозні витрати", – сказав міністр.

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Війна з РФ Болгарія

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