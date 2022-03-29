Болгария о поставке оружия Украине: мы не можем дать то, чего сами не имеем

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за плохих военных возможностей страна не будет посылать оружие Украине и сосредоточится на укреплении собственной недостаточно финансируемой армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Мы не можем дать Украине то, чего у нас нет", – сказал Заков, объяснив, почему страна решила не посылать вооружение Украине для помощи в борьбе с российским вторжением.

Заков Заков назвал несколько ключевых сфер, в которых необходимо обновлять военные ресурсы Болгарии. Сюда входят развитие возможностей артиллерийского обеспечения, приобретение 3D-радаров, строительство противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, береговые ракетные системы и прочее.

Комментарий Закова прозвучал после заявления в понедельник, подписанного шестью бывшими министрами обороны, с призывом направить оружие на помощь украинской армии.

"Болгария должна как можно быстрее стать частью общеевропейского и евроатлантического ответа на агрессию против Украины", – говорится в заявлении.

Но, по словам Закова, болгарская армия крайне нуждается в усилении, прежде чем можно будет предпринять любые такие шаги.

"Нам нужна боеспособная армия, которая сможет нас защитить. Нам нужно восстановить ключевые военные возможности, но это означает серьезные расходы", – сказал министр.