Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Болгария о поставке оружия Украине: мы не можем дать то, чего сами не имеем

Вторник, 29 марта 2022, 18:53

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за плохих военных возможностей страна не будет посылать оружие Украине и сосредоточится на укреплении собственной недостаточно финансируемой армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Мы не можем дать Украине то, чего у нас нет", – сказал Заков, объяснив, почему страна решила не посылать вооружение Украине для помощи в борьбе с российским вторжением.

Заков Заков назвал несколько ключевых сфер, в которых необходимо обновлять военные ресурсы Болгарии. Сюда входят развитие возможностей артиллерийского обеспечения, приобретение 3D-радаров, строительство противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, береговые ракетные системы и прочее.

Комментарий Закова прозвучал после заявления в понедельник, подписанного шестью бывшими министрами обороны, с призывом направить оружие на помощь украинской армии.

"Болгария должна как можно быстрее стать частью общеевропейского и евроатлантического ответа на агрессию против Украины", – говорится в заявлении.

Но, по словам Закова, болгарская армия крайне нуждается в усилении, прежде чем можно будет предпринять любые такие шаги.

"Нам нужна боеспособная армия, которая сможет нас защитить. Нам нужно восстановить ключевые военные возможности, но это означает серьезные расходы", – сказал министр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Болгария

Статьи

Украинский прецедент: на какое ускорение вступления в ЕС может рассчитывать Киев

Практика расширения Европейского Союза не знала прецедентов принятия страны по ускоренной процедуре. На что тогда может надеяться Украина? (укр.)
29 марта 2022 — Дмитрий Каба, для Европейской правды

Проверка домашней работы: как ускорить членство Украины в ЕС

Опыт Украины будет непохожим на опыт других стран-кандидатов или новых членов ЕС. Каким может быть наш дальнейший путь в ЕС и возможно ли его ускорить? (укр.)
29 марта 2022 — Александра Булана, Снежана Дяченко, Украинский центр европейской политики

Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ

Подталкивание к расчетам за российский газ в рублях должно побуждать ЕС обходить свои же санкции. Однако негативные последствия от этого шага испытает именно РФ.
28 марта 2022 — Виталий Ваврищук, для Европейской правды