Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС

Вівторок, 29 березня 2022, 21:16

Число російських чиновників, яких у березні видворять із європейських країн, перевищило 100 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У вівторок Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.

Один західний чиновник заявив у коментарі телеканалу, що російські розвідувальні служби грали "центральну роль у плануванні вторгнення", у тому числі у формуванні хибних наративів, які використовуються для виправдання війни проти України.

Минулого тижня Польща заявила, що вислала 45 російських дипломатів за шпигунство в країні.

18 березня Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що оголосило 10 російських дипломатів персонами нон грата і дало їм 72 години на те, щоб залишити країну. Це друга хвиля висилки російських дипломатів із Болгарії цього місяця. 2 березня Софія вислала двох російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

Також 18 березня Латвія, Естонія та Литва вислали загалом 10 російських дипломатів.

За чотири дні до цього Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що ухвалило рішення про висилку трьох російських дипломатів після оцінки інформації розвідувальних служб країни про можливе шпигунство та хабарництво.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Український прецедент: на яке прискорення вступу до ЄС може розраховувати Київ

Практика розширення Європейського Союзу не знала прецедентів прийняття країни за прискореною процедурою. На що тоді може сподіватися Україна?
29 березня 2022 — Дмитро Каба, для Європейської правди

Перевірка домашньої роботи: як прискорити членство України у ЄС

Досвід України буде не схожий на досвід інших країн-кандидатів чи нових членів ЄС. Яким може бути наш подальший шлях до ЄС та чи можливо його прискорити?
29 березня 2022 — Олександра Булана, Сніжана Дяченко, Український центр європейської політики

Дерев'яні погрози: які наслідки матиме новий газовий ультиматум РФ

Спонукання до розрахунку за російський газ у рублях має підштовхнути ЄС обходити свої ж санкції. Проте негативних наслідків від цього кроку зазнає саме РФ.
28 березня 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди