Понад 100 співробітників посольств РФ вислали за місяць з країн ЄС

Число російських чиновників, яких у березні видворять із європейських країн, перевищило 100 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У вівторок Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.

Один західний чиновник заявив у коментарі телеканалу, що російські розвідувальні служби грали "центральну роль у плануванні вторгнення", у тому числі у формуванні хибних наративів, які використовуються для виправдання війни проти України.

Минулого тижня Польща заявила, що вислала 45 російських дипломатів за шпигунство в країні.

18 березня Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що оголосило 10 російських дипломатів персонами нон грата і дало їм 72 години на те, щоб залишити країну. Це друга хвиля висилки російських дипломатів із Болгарії цього місяця. 2 березня Софія вислала двох російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

Також 18 березня Латвія, Естонія та Литва вислали загалом 10 російських дипломатів.

За чотири дні до цього Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що ухвалило рішення про висилку трьох російських дипломатів після оцінки інформації розвідувальних служб країни про можливе шпигунство та хабарництво.