Поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России специально были выведены из-под санкций, поскольку других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца в понедельник цитирует издание Die Welt.

"Пока нет другого способа обеспечить поставки энергии в Европу для производства тепла, мобильности, электроснабжения и промышленности", - заявил Шольц в понедельник.

По его словам, энергоснабжение имеет "существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и для повседневной жизни наших граждан".

"Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из под санкций. Все наши шаги разработаны таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе", - пояснил Шольц.

В то же время канцлер подчеркнул, что федеральное правительство и его партнеры в Европейском Союзе и за его пределами уже несколько месяцев "полным ходом" работают над разработкой альтернативных источников энергии.

"Но это не происходит за один день. Поэтому это было сознательное решение с нашей стороны продлить деятельность коммерческих компаний в сфере энергоснабжения с Россией", - сказал Шольц.

В то же время, канцлер заверил, что Германия приветствует все международные усилия, направленные на то, чтобы отреагировать на российское вторжение в Украину дальновидными и целенаправленными санкциями.

Как сообщалось, во вторник Европейская комиссия представит предложения, как Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.