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Росію готуються виключити з Венеційської комісії

Середа, 9 березня 2022, 12:03

Члени Бюро Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права, ініціювали припинення права Росії на представництво у комісії.

Про це повідомив член Венеційської комісії, заступник голови Конституційного суду України Сергій Головатий, йдеться у повідомленні пресслужби КСУ в Telegram.

8 березня члени Бюро погодили рішення, щоб президентка "Венеційки" Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській комісії.

Росію виключили з Ради держав Балтійського моря

Очікується, що Комітет міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.

Через війну РФ проти України Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання РФ, у тому числі за Європейською конвенцією з прав людини. Це означає також зобов’язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

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Війна з РФ Рада Європи Венеційська комісія Росія

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