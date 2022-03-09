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Россию готовятся исключить из Венецианской комиссии

Среда, 9 марта 2022, 12:03

Члены Бюро Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по конституционному праву, инициировали прекращение права России на представительство в комиссии.

Об этом сообщил член Венецианской комиссии, заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый, говорится в сообщении пресс-службы КСУ в Telegram.

8 марта члены Бюро согласовали решение, чтобы президент "Венецианки" Клер Бази-Малори обратилась в Комитет министров Совета Европы с вопросом о прекращении права России на представительство в Венецианской комиссии.

Ожидается, что Комитет министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.

В результате агрессии РФ против Украины Совет Европы приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Россия юридически остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, сохраняющим обязательства РФ, в том числе по Европейской конвенции по правам человека. Это означает также обязательство РФ выполнять решения ЕСПЧ.

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Война с РФ Совет Европы Венецианская комиссия Россия

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