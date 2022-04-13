Глава МЗС Литви: деякі країни ЄС категорично проти ембарго на нафту з РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на переговорах щодо ембарго на російську нафту деякі країни Євросоюзу "категорично проти" цього заходу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Поки що у нас сильна протидія з боку кількох країн, але проєкт шостого пакету, підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але ведуться переговори", — заявив Ландсбергіс.

Він не назвав, які країни не підтримують таких санкцій проти Росії.

П’ятий пакет санкцій проти Росії через її війну проти України Рада ЄС затвердила минулого тижня. Він передбачає, серед іншого, ембарго на імпорт російського вугілля з серпня 2022 року, заборону російським та білоруським вантажним перевізникам працювати у ЄС, заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії (крім деяких винятків).

Як повідомлялося, Євросоюз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, шукаючи альтернативи імпорту нафти та газу з Росії.