Глава МИД Литвы: некоторые страны ЕС категорически против эмбарго на нефть из РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на переговорах по эмбарго на российскую нефть некоторые страны Евросоюза "категорически против" этого мероприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но ведутся переговоры", - заявил Ландсбергис.

Он не назвал, какие страны не поддерживают подобные санкции против России.

Пятый пакет санкций против России из-за ее войны против Украины Совет ЕС утвердил на прошлой неделе. Он предусматривает, в частности, эмбарго на импорт российского угля с августа 2022 года, запрет российским и белорусским грузовым перевозчикам работать в ЕС, запрет предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России (кроме некоторых исключений).

Как сообщалось, Евросоюз может поставить перед собой более амбициозные цели по переходу на возобновляемые источники энергии, ища альтернативы импорту нефти и газа из России.