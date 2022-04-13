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Росія розширила чорний список, додавши депутатів США та Канади

Середа, 13 квітня 2022, 22:38

В санкційний список РФ додано 398 конгресменів США та 87 канадських сенаторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на два повідомлення російського МЗС: щодо Канади, і щодо США

Це далеко не перше включення у російський санкційний список законодавців США та Канади.

Щодо конгресменів США, то у МЗС РФ відзначають, що цей крок став відповіддю на введення санкцій 24 березня проти  328 депутатів російської Держдуми.

"Вказані особи, включаючи керівництво та голів комітетів нижньої палати американського Конгресу, вносяться до російського "стоп-листу" на постійній основі. Разом з іншими чинними законодавцями, кому, як спікеру Ненсі Пелосі, в'їзд у Російську Федерацію був закритий раніше, "листируванню" на основі взаємності піддані всі конгресмени США", - кажуть у російському міністерстві про обмеження проти США.

Аналогічним чином там описали санкції проти Канади.  Під санкції попадають всі кандадьскі сенатори – це помста за аналогічний крок Канади 24 березня проти всії членів Ради Федереації РФ.

"Вказані особи внесені на постійній основі в російський "стоп-аркуш" у порядку реакції на ворожі кроки, які роблять Оттава, яка всупереч національним інтересам намагається бути в авангарді русофобського курсу нинішньої адміністрації США", - стверджується у російській заяві.

При цьому у російському МЗС вже анонсували нові "контрзаходи" проти о США та Канади – нове розширення "стоп-листа", а також прийняття інших "заходів у відповідь".

Варто нагадати, що раніше РФ вводило санкції проти канадських урядовців, включаючи прем'єр-міністру Джастіну Трюдо, міністру закордонних справ Мелані Жолі, міністру оборони Аніті Ананд,а також 313 депутатів, назвавши їх "пробандерівськими елементами".

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Росія санкції США Канада

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