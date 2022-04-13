Россия расширила черный список, добавив депутатов США и Канады

В санкционный список РФ добавлено 398 конгрессменов США и 87 канадских сенаторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на два сообщения российского МИД: по Канаде, и по США.

Это далеко не первое включение в санкционный список законодателей США и Канады.

Что касается конгрессменов США, то в МИД РФ отмечают, что этот шаг стал ответом на введение санкций 24 марта против 328 депутатов российской Госдумы.

"Указанные лица, включая руководство и глав комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Нэнси Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее," переписке "на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США", - говорят в российском министерстве об ограничениях против США.

Аналогичным образом там описали санкции против Канады. Под санкции попадают все кандадские сенаторы – это месть за аналогичный шаг Канады 24 марта против всех членов Совета Федерации РФ.

"Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на вражеские шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", - утверждается в российском заявлении.

При этом в российском МИД уже анонсировали новые "контрмеры" против США и Канады - новое расширение "стоп-листа", а также принятие других "ответных мер".

Стоит напомнить, что ранее РФ вводило санкции против канадских чиновников, включая премьер-министра Джастина Трюдо, министра иностранных дел Мелани Жоли, министра обороны Анити Ананд, а также 313 депутатов, назвав их "пробандеровскими элементами".