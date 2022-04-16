Президент Литви закликав Швецію і Фінляндію не зволікати з вступом до НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО посилить безпеку країн Балтії та зміцнить західний військовий альянс і закликав дві скандинавські країни зволікати з поданням заявки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Гітанас Науседа відкинув погрози Росії збільшити свою військову присутність в Балтійському регіоні та розгорнути там ядерну зброю, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Він сказав, що Москва зберігала таку зброю у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років і що Фінляндія та Швеція лише відповідали на російську агресію.

"Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію", – сказав Науседа.

Обидві країни є членами ЄС, але залишилися поза НАТО, вважаючи, що відносини з Росією будуть кращими, якщо залишатися поза межами Альянсу.

Громадська думка в двох скандинавських країнах після вторгнення РФ в Україну швидко змінилася на користь приєднання до альянсу, що підштовхнуло політиків як у Гельсінкі, так і в Стокгольмі приймати швидкі рішення навіть на тлі попереджень про можливу ескалацію.

Росія, яка раніше попереджала про "серйозні військові та політичні наслідки", якщо будь-яка приєднається до НАТО, цього тижня заявила, що буде змушена зміцнити свої кордони з Альянсом, які збільшиться більш ніж вдвічі, якщо до нього приєднається Фінляндія.

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.