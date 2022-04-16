Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не медлить со вступлением в НАТО

Суббота, 16 апреля 2022, 12:57

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО усилит безопасность стран Балтии и укрепит западный военный альянс и призвал две скандинавские страны медлить с подачей заявки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Гитанас Науседа отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и развернуть там ядерное оружие, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Он сказал, что Москва хранила такое оружие в своем калининградском эксклаве в течение многих лет, и что Финляндия и Швеция только отвечали на российскую агрессию.

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это тоже укрепит НАТО как организацию", – сказал Науседа.

Обе страны являются членами ЕС, но остались вне НАТО, считая, что отношения с Россией будут лучше, если оставаться за пределами Альянса.

Общественное мнение в двух скандинавских странах после вторжения РФ в Украину быстро изменилось в пользу присоединения к альянсу, что подтолкнуло политиков как в Хельсинки, так и в Стокгольме принимать скорые решения даже на фоне предупреждений о возможной эскалации.

Россия, ранее предупреждающая о "серьезных военных и политических последствиях", если любая присоединится к НАТО, на этой неделе заявила, что будет вынуждена укрепить свои границы с Альянсом, которые увеличится более чем вдвое, если к нему присоединится Финляндия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Финляндия Швеция

Статьи

Преимущества от НАТО: чем опасен для Украины отказ от курса на вступление в Альянс

Отказавшись от курса на членство в НАТО, в случае нового нападения Украина может остаться без поддержки и помощи партнеров (укр.)
15 апреля 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Макрон на фоне войны: как события в Украине влияют на выборы во Франции

С первых дней войны власти, СМИ и население Франции встали на сторону Украины. Как война влияет на ход тамошних выборов и что нужно делать Киеву? (укр.)
15 апреля 2022 — Оксана Митрофанова, Жюльен Плушар, для Европейской правды

Андрей Мельник: Я не только посол Украины, но и торговец оружием

"Ярость общества и журналистов Германии с каждым днем нарастает. Как так случилось, что Путин фактически держит в руках стабильность немецкой экономики?"
14 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда