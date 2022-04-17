Болгарія в рамках санкцій ЄС заборонила суднам РФ заходити у порти

Болгарія заборонила судам під російським прапором заходити до своїх чорноморських портів у рамках розширених санкцій ЄС.

Про це повідомила Морська адміністрація країни на своєму вебсайті, пише "Європейська правда".

"З 00.00 16 квітня 2022 року вхід до болгарських морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також для всіх суден, які змінили російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу після 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Винятки зроблені тільки для суден, які потрапили у скрутне становище або потребують гуманітарної допомоги, або суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Нагадаємо, європейські країни оголосили про закриття своїх портів для суден з РФ відповідно до директиви Європейського Союзу від 8 квітня, згідно з якою були введені додаткові санкції проти Росії.

Про такі рішення вже оголосили, серед інших, Румунія та Італія.