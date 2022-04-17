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Болгария в рамках санкций ЕС запретила судам РФ заходить в порты

Воскресенье, 17 апреля 2022, 11:54

Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои черноморские порты в рамках расширенных санкций ЕС.

Об этом сообщила Морская администрация страны на своем веб-сайте, пишет "Европейская правда".

"С 00.00 16 апреля 2022 года вход в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, изменивших российский флаг или регистрацию в морском регистре на любое другое государство после 24 февраля", – говорится в сообщении.

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Исключения сделаны только для судов, попавших в затруднительное положение или нуждающихся в гуманитарной помощи, или судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.

Напомним, европейские страны объявили о закрытии своих портов для судов из РФ в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.

О таких решениях уже объявили, среди прочих, Румыния и Италия.

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