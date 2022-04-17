Північна Корея заявила про відновлення ядерних випробувань

Північна Корея заявила проведення успішних випробувань, які "значно покращить тактичні ядерні можливості".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, таку інформацію оприлюднило офіційне інформаційне агентство KCNA.

"Тактична керована зброя нового типу... має велике значення для різкого покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", – повідомляють у КНДР.

Агентство також публікує світлину, на якій лідер країни Кім Чен Ин посміхається і плескає, спостерігаючи за запуском нової ракети.

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, які були запущені з півночі в море в суботу ввечері.

Важливо, що КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А наступного року там навіть підірвали тунельна ядерному полігоні в якості доказів зближення із Південною Кореєю та США.

У BBC відзначають – нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю. Там нагадали, що супутникові знімки фіксують проведення робіт із відновлення тунелів.

Нові випробування можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочнуться 18 квітня та триватимуть дев'ять днів.