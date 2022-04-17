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Северная Корея заявила о возобновлении ядерных испытаний

Воскресенье, 17 апреля 2022, 18:29

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такую ​​информацию обнародовало официальное информационное агентство KCNA.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.

Агентство также публикует фотографию, на которой лидер страны Ким Чен Ын улыбается и хлопает, наблюдая за запуском новой ракеты.

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером.

Важно, что КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания. А в следующем году там даже взорвали туннельный ядерный полигон в качестве доказательств сближения с Южной Кореей и США.

В BBC отмечают – новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.

Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней. 

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Ядерное оружие КНДР

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