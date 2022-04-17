Северная Корея заявила о возобновлении ядерных испытаний
Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такую информацию обнародовало официальное информационное агентство KCNA.
"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.
Агентство также публикует фотографию, на которой лидер страны Ким Чен Ын улыбается и хлопает, наблюдая за запуском новой ракеты.
Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером.
Важно, что КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания. А в следующем году там даже взорвали туннельный ядерный полигон в качестве доказательств сближения с Южной Кореей и США.
В BBC отмечают – новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.
Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней.