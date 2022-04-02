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Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ

Субота, 2 квітня 2022, 00:47

Президент Молдови Мая Санду заявила, чому Кишенів так і не став вводити санкції проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

За її словами, війна в Україні вже впливає на експортну та імпортну діяльність Молдови.

"Коли ми говоримо про санкції загалом, не вдаючись у деталі, це дуже поверховий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції щодо експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський і білоруський. Тому що є ця перешкода – війна. І експорт, і імпорт із цими країнами заблокований", - заявила вона Санду.

Мая Санду нагадала про енергетичну залежністю Молдови від РФ, додавши, що вирішення цієї проблеми наразі нема.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких діти", — каже Санду.

За словами президентки Молдови, країна "має повну підтримку своїх західних партнерів", які намагатимуться допомогти Кишиневу знайти альтернативні варіанти із забезпечення енергоресурсами. "Однак доти ми, очевидно, не можемо ігнорувати реальність", - додала вона.

 "Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут], ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході",- резюмує Санду.

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санкції Молдова Війна з РФ Енергетика

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