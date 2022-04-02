Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ

Президент Молдовы Мая Санду заявила, почему Кишенев так и не стал вводить санкции против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, война в Украине уже оказывает влияние на экспортную и импортную деятельность Молдовы.

"Когда мы говорим о санкциях в целом, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции по экспорту и импорту: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский и белорусский. Потому что есть это препятствие – война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - заявила она Санду.

Мая Санду напомнила об энергетической зависимости Молдовы от РФ, добавив, что решения этой проблемы пока нет.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети", - говорит Санду.

По словам президентки Молдовы, страна "имеет полную поддержку своих западных партнеров", которые будут пытаться помочь Кишиневу найти альтернативные варианты по обеспечению энергоресурсами. "Однако до этого мы, очевидно, не можем игнорировать реальность", - добавила она.

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы должны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь], мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе",- резюмирует Санду.