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Прем’єр Польщі розкритикував небажання Європи вводити більш суворі санкції проти РФ

Субота, 2 квітня 2022, 12:46

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав лотереєю ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри" - написав Моравецький у Twitter.

Раніше Моравецький закликав ЄС накласти податок на усі енергоносії, які імпортуються з Росії.

Він також підтвердив наміри Польщі відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року, та заявив, що країна вже припинила імпорт російського вугілля і розраховує припинити імпорт газу з травня. 

Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Польща найбільш рішуче серед країн Європи відмовляється від російських енергоресурсів. Прем’єр підкреслив, що гроші, які Росія отримує за експорт нафти й газу, йдуть на фінансування її військової машини, відтак це потрібно зупинити. 

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Війна з РФ Польща санкції

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