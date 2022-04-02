Прем’єр Польщі розкритикував небажання Європи вводити більш суворі санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав лотереєю ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи над їхніми домівками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри" - написав Моравецький у Twitter.

Codziennie setki tys. Ukraińców budzi się ze strachem czy nad ich domy nie nadlatują rosyjskie samoloty, a w Europie loteria…raz zapowiedź mocniejszych sankcji, następnego dnia głosy, by nie przesadzać. Putin podpalił całą 🇺🇦, a Europa się zastanawia, czy koc gaśniczy wystarczy. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 2, 2022

Раніше Моравецький закликав ЄС накласти податок на усі енергоносії, які імпортуються з Росії.

Він також підтвердив наміри Польщі відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року, та заявив, що країна вже припинила імпорт російського вугілля і розраховує припинити імпорт газу з травня.

Матеуш Моравецький зазначив, що наразі Польща найбільш рішуче серед країн Європи відмовляється від російських енергоресурсів. Прем’єр підкреслив, що гроші, які Росія отримує за експорт нафти й газу, йдуть на фінансування її військової машини, відтак це потрібно зупинити.