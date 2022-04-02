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Премьер Польши раскритиковал нежелание Европы вводить более строгие санкции против РФ

Суббота, 2 апреля 2022, 12:46

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал лотереей ситуацию с введением санкций ЕС против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а в Европе лотерея... сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла" - написал Моравецкий в Twitter.

Ранее Моравецкий призвал ЕС наложить налог на все импортируемые из России энергоносители.

Он также подтвердил намерения Польши отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года и заявил, что страна уже прекратила импорт российского угля и рассчитывает прекратить импорт газа с мая.

Матеуш Моравецкий отметил, что в настоящее время Польша наиболее решительно среди стран Европы отказывается от российских энергоресурсов. Премьер подчеркнул, что деньги, которые Россия получает за экспорт нефти и газа, идут на финансирование ее военной машины, поэтому это нужно остановить.

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Война с РФ Польша санкции

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