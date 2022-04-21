Молдова викликала російського посла після побажань Санду "опинитись на звалищі історії"

Молдова викликала посла Росії Олега Васнєцова у зв’язку із образами на адресу президента у реакції Міністерства закордонних справ Росії на заборону у Молдові георгіївської стрічки.

Як повідомляє Newsmaker, про це заявив речник МЗС Молдови Даніел Воде.

Він зазначив, що у відомстві взяли до відома заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової, де присутня "неконструктивна і неприйнятна риторика на адресу президентки Молдови", а історичні події "використовуються з пропагандистською метою.

"З огляду на неприпустимі висловлювання офіційного представника російської дипломатії на адресу глави держави, МЗС розпорядилося викликати посла РФ у Молдові Олега Васнєцова", - повідомив Даніел Воде.

За його словами, послу зауважили, що ухвалене парламентом рішення щодо георгіївської стрічки є суверенним правом Молдови, а текст виступу Маї Санду з цього питання "не залишає простору для інтерпретацій".

"Закликаємо російську сторону не втручатися у демократичні, законні внутрішні процеси у нашій країні", - додав речник.

Нагадаємо, 19 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала прийнятий парламентом закон про заборону використання символів Z, V та георгіївської стрічки як символів військової агресії.

"Ми повинні сказати чітке "Ні" війні та її символіці та виключити її використання у нашому суспільстві. Місце таких символів - на звалищі історії, поруч з іншими варварськими символами руйнувань та смерті. Це рішення - борг перед усіма жертвами цієї війни і тими, хто пережив ці жахи", - сказала Санду у заяві з цього приводу.

Захарова у коментарі висловила обурення Росії цим рішенням та, серед іншого, заявила, що "ті, хто дозволяє собі подібні слова на адресу символу, за який люди віддавали життя, щоб жили інші, сам опиниться на звалищі історії".

Про те, чому заборона пропагандистської символіки РФ створює значні виклики для стабільності Молдови - у статті "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ".