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Молдова вызвала российского посла после пожеланий Санду "оказаться на свалке истории"

Четверг, 21 апреля 2022, 11:42

Молдова вызвала посла России Олега Васнецова в связи с оскорблениями в адрес президента в реакции Министерства иностранных дел России на запрет в Молдове георгиевской ленты.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил спикер МИД Молдовы Даниэл Воде.

Он отметил, что в ведомстве приняли к сведению заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, где присутствует "неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдовы", а исторические события "используются в пропагандистских целях".

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"Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдове Олега Васнецова", - сообщил Даниэл Воде.

По его словам, послу сказали, что принятое парламентом решение о георгиевской ленте является суверенным правом Молдовы, а текст выступления Майи Санду по этому вопросу "не оставляет простора для интерпретаций".

"Призываем российскую сторону не вмешиваться в демократические, законные внутренние процессы в нашей стране", - добавил спикер.

Напомним, 19 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала принятый парламентом закон о запрете использования символов Z, V и георгиевской ленты в качестве символов военной агрессии.

"Мы должны сказать четкое "Нет" войне и ее символике и исключить ее использование в нашем обществе. Место таких символов – на свалке истории, рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти. Это решение – долг перед всеми жертвами этой войны и теми, кто пережил эти ужасы", - сказала Санду в заявлении по этому поводу.

Захарова в комментарии выразила возмущение России этим решением и, среди прочего, заявила, что "те, кто позволяет себе подобные слова в адрес символа, за который люди отдавали жизнь, чтобы жили другие, сам окажется на свалке истории".

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