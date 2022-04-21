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Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку

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Четвер, 21 квітня 2022, 13:45

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес у рамках свого візиту в Україну відвідали звільнену Бородянку.

Санчес опублікував у своєму Twitter відео з поїздки, пише "Європейська правда".

"Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", - прокоментував він. 

На відео можна бачити обох лідерів та віцепрем'єрку з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

20 квітня до Києва та Бородянки приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель.

За останні тижні Київ та спустошені війною передмістя відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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Війна з РФ Іспанія Данія

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