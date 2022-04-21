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Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку

Четверг, 21 апреля 2022, 13:45

Премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес в рамках своего визита в Украину посетили освобожденную Бородянку.

Санчес опубликовал в своем Twitter видео из поездки, пишет "Европейская правда".

"Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", - прокомментировал он.

На видео можно видеть обоих лидеров и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель.

За последние недели Киев и опустошенные войной пригороды посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

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Война с РФ Испания Дания

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