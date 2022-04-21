Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку

Премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес в рамках своего визита в Украину посетили освобожденную Бородянку.

Санчес опубликовал в своем Twitter видео из поездки, пишет "Европейская правда".

"Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", - прокомментировал он.

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022

На видео можно видеть обоих лидеров и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель.

За последние недели Киев и опустошенные войной пригороды посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.