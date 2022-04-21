Іспанія відправила до України 200 тонн боєприпасів та бронеавтомобілі

З Іспанії до Польщі вирушив корабель з новим вантажем озброєння для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту до Києва у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Іспанський корабель "Ізабель", що сьогодні відбув із іспанського порту до Польщі. 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів", - сказав Санчес.

За його словами - на кораблі вантажівки з військовими матеріалами, а також 20 броньованих транспортних засобів.

"Тут удвічі більше, ніж ми будь-коли відправляли і ніж попередній наш вантаж. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав Санчес.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час поїздки до звільненої Бородянки заявила, що данський уряд планує нову допомогу зброєю для України.