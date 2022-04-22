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Британія повертає посольство до Києва

П'ятниця, 22 квітня 2022, 14:28

Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.

Про це 22 квітня заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наша посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякуємо Мелінді та її команді за важку роботу і стійкість. Ми підтримуємо Україну", - написала Трасс у своєму Twitter.

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали. 

Наскільки відомо, серед країн-членів ЄС і НАТО з Києва у перші тижні війни не виїхав лише посол Польщі Бартош Ціхоцький. 

Відколи російські війська відступили з Київської та Чернігівської областей, до столиці повернулися посли вже низки європейських країн, у тому числі Франції, Італії, Іспанії. 

У США поки не дають прогнозів, коли вирішать повертати дипломатів до Києва.

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