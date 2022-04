Британія повертає посольство до Києва

Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.

Про це 22 квітня заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наша посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякуємо Мелінді та її команді за важку роботу і стійкість. Ми підтримуємо Україну", - написала Трасс у своєму Twitter.

NEW: We are re-opening the British Embassy in Kyiv, with our Ambassador @MelSimmonsFCDO returning to the city shortly. Thank you to Melinda and your team for your hard work and resilience. We stand with Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/PpnRNWN1vt