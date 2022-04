Британия возвращает посольство в Киев

Великобритания возвращает свое посольство в Украину из Львова обратно в Киев.

Об этом 22 апреля заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".

"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наша посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и её команде за усердную работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс в своем Twitter.

NEW: We are re-opening the British Embassy in Kyiv, with our Ambassador @MelSimmonsFCDO returning to the city shortly. Thank you to Melinda and your team for your hard work and resilience. We stand with Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/PpnRNWN1vt