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Британия возвращает посольство в Киев

Пятница, 22 апреля 2022, 14:28

Великобритания возвращает свое посольство в Украину из Львова обратно в Киев.

Об этом 22 апреля заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".

"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наша посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и её команде за усердную работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс в своем Twitter.

Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ.

Некоторое время в марте посол из соображений безопасности находилась за пределами Украины, все дипломатические миссии Британии не работали.

Насколько известно, среди стран-членов ЕС и НАТО из Киева в первые недели войны не уезжал только посол Польши Бартош Цихоцкий.

Когда российские войска отступили из Киевской и Черниговской областей, в столицу вернулись послы уже многих европейских стран, в том числе Франции, Италии, Испании.

В США пока не дают прогнозов, когда решат возвращать дипломатов в Киев.

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