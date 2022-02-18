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Посольство Британії тимчасово переїздить до Львова

П'ятниця, 18 лютого 2022, 21:24

Посольство Британії тимчасово переміщують з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями нової агресії Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновленні на сайті МЗС Сполученого Королівства від 18 лютого.

"Посольство Британії у Києві тимчасово переїздить. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові", - зазначають у повідомленні.

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МЗС повторює заклик до своїх громадян в Україні виїздити з країни, доки є така можливість, та попереджає, що у разі військової ескалації британцям в Україні не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією. 

Нагадаємо, 11 лютого Британія, серед низки країн, закликала своїх громадян в Україні негайно виїздити через загрозу збройної агресії Росії, а також оголосила про відкликання інструкторів, які навчали українських військових.

Посол Британії Мелінда Сіммонс тоді повідомила, що залишається у Києві з основною командою співробітників.

15 лютого Британія оголосила про відкриття у Львові офісу консульських послуг. Також країна тимчасово пом’якшила візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України

Першими свої посольства до Львова перемістили США і Канада, частину співробітників посольства - Литва.

Читайте також: Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу.

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