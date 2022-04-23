Канада вважає функціонування G20 неможливим, поки там є Росія

Група 20 найбільших економік не може ефективно функціонувати, доки Росія залишається її членом.

Про це заявила у міністр фінансів Канади у п'ятницю після тижня протестів на зустрічах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень. Офіційні особи зі США, Канади, Британії та інших західних країн влаштовували демарш три дні поспіль щоразу, коли виступали російські офіційні особи.

Міністри фінансів та керуючі центральними банками G20, що зібралися в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі висловлювання, що засуджують її вторгнення в Україну.

Керівний комітет МВФ та Комітет з розвитку Світового банку та МВФ також не виступили із спільними заявами.

"Велика двадцятка не може ефективно працювати з Росією за столом", - заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд на пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком у Вашингтоні.

"Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання. Не можна бути одночасно і браконьєром, і єгерем", - додала Фріланд.

Напруженість поставила під питання ефективність G20, до якої входять країни Заходу, які звинуватили Москву у військових злочинах в Україні, а також Китай, Індія, Індонезія та ПАР, які не приєдналися до санкцій проти Росії, запроваджених Заходом через конфлікт.