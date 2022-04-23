Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия

Группа 20 крупнейших экономик не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом.

Об этом заявила министр финансов Канады в пятницу после недели протестов на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд, когда выступали российские официальные лица.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

Управляющий комитет МВФ и Комитет по развитию Всемирного банка и МВФ также не выступили с совместными заявлениями.

"Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом", - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне.

"России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем", - добавила Фриланд.

Напряженность поставила под вопрос эффективность G20, в которую входят страны Запада, обвинившие Москву в военных преступлениях в Украине, а также Китай, Индия, Индонезия и ЮАР, не присоединившиеся к санкциям против России, введенным Западом из-за конфликта.