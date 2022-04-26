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Джонсон не думає, що Путін піде на застосування тактичної ядерної зброї

Вівторок, 26 квітня 2022, 22:15

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що не очікує, що президент Росії Владімір Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні, якщо зіткнеться з новими військовими невдачами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На думку Джонсона, Путін має достатньо політичного простору та підтримки в Росії, щоб відступити та піти з України.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він, що Путін подумає про використання тактичної ядерної зброї, якщо зазнає більше військових невдач в Україні, британський прем’єр сказав, що не думає, що це станеться.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

Про ядерні погрози РФ читайте розмову редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся - "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО"

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Війна з РФ Путін Велика Британія Ядерна зброя

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